Pil: Bankitalia, nel Lazio calo primo semestre inferiore al dato Italia

-10,3% secondo il rapporto della Sede di Roma (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 13 nov - La recessione nel Lazio nel primo semestre e' inferiore a quella media registrata in Italia. Secondo l'Indicatore trimestrale dell'economia regionale (Iter) elaborato dalla Banca d'Italia, l'attivita' economica nel Lazio nel semestre si sarebbe contratta di 10,3 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dello scorso anno (-11,8% in Italia). Il dato emerge dall'aggiornamento del rapporto 'l'economia del Lazio', curato dalla Sede di Roma della Banca d'Italia che riporta le previsioni della Svimez secondo le quali nel 2020 il Pil del Lazio diminuirebbe poco meno della media italiana.

Gli effetti della pandemia si sono fatti sentire sui ricavi delle imprese nella larga maggioranza dei comparti ma sono stati piu' severi per gli alberghi, i ristoranti e gli esercizi commerciali al dettaglio. Nell'industria sono calate le esportazioni, mentre segnali positivi sono emersi per il settore edile, anche grazie alla ripresa delle opere pubbliche. Male il turismo, cruciale soprattutto per Roma, in particolare dall'estero, con un azzeramento, inoltre, del traffico crocieristico nel terzo trimestre, quello estivo.

Ggz

(RADIOCOR) 13-11-20 13:14:30 (0340) 5 NNNN