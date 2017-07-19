Pil: Bankitalia, IV trimestre in crescita, spinta da terziario e industria

Via Nazionale conferma stima 0,6% nel 2025 (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 16 gen - L'economia italiana nel quarto trimestre ha proseguito nella sua crescita sospinta dal terziario, soprattutto servizi alle imprese, e da un recupero dell'industria. Cosi' la Banca d'Italia nel Bollettino economico trimestrale nel quale conferma la stima, elaborata a dicembre, di una crescita dello 0,6% del Pil nel 2025. Gli economisti di via Nazionale segnalano un ulteriore aumento degli investimenti nel IV trimestre grazie a "condizioni finanziarie favorevoli, incentivi fiscali e gli altri provvedimenti connessi con il Pnrr". Il Pil, secondo via Nazionale, crescerebbe quest'anno attorno allo 0,6% trainato dalla domanda interna, per poi accelerare leggermente nel biennio 2027-'28. Nel 2025 in rapporto al Pil, aggiunge il Bollettino, l'indebitamento netto si sarebbe ridotto e il debito pubblico sarebbe invece cresciuto.

