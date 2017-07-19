Pil: Bankitalia, IV trimestre in crescita, spinta da terziario e industria -2

Rialzo contenuto per i consumi, cresce occupazione (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 16 gen - I consumi delle famiglie, cresciuto in misura contenuta nel terzo trimestre, risentendo di attese ancora sfavorevoli sull'evoluzione del quadro internazionale, secondo gli economisti della Banca d'Italia hanno registrato un rialzo contenuto anche nel quarto trimestre del 2025. Riguardo all'occupazione e' tornata a crescere nei mesi autunnali con il tasso di disoccupazione che si e' si e' ulteriormente ridotto; quello di partecipazione al mercato del lavoro e' diminuito tra i giovani. La crescita delle retribuzioni resta molto contenuta, leggermente al di sopra dell'inflazione.

Il Bollettino rileva poi che nel quarto trimestre l'inflazione si e' collocata su livelli bassi nel confronto con l'area dell'euro, per la crescita piu' moderata dei prezzi deiservizi e per il calo piu' pronunciato di quelli dell'energia. Si ricordano, quindi, le proiezioni della Banca: inflazione al consumo in calo all'1,4% nel 2026 (dall'1,7% del 2025) e risalita graduale nel biennio successivo, portandosi su valori prossimi al 2% nella media del 2028.

Riguardo all'export, il Bollettino rileva che nel bimestre ottobre-novembre si e' stabilizzato, al netto di alcune componenti molto volatili. Sono proseguiti, a un ritmo piu' contenuto, gli acquisti netti di titoli pubblici italiani da parte degli investitori esteri. La posizione creditoria netta sull'estero si e' ampliata.

Ggz

