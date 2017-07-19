Dati
            Pil: Aleotti, in quadro tempesta globale serve piano investimenti poderoso

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 02 ott - 'In questo quadro di tempesta globale, e' vitale far ripartire un piano di investimenti poderoso come Industria 4.0 per competere con il resto del mondo'. Lo ha detto Lucia Aleotti, vice presidente di Confindustria per il Centro studi Confindustria, in occasione della presentazione delle previsioni d'autunno.

            'Solo cosi' potremo avere certezza che nel 2026, nel 2027 e negli anni a seguire potremo avere le imprese per muovere l'Italia', ha aggiunto.

