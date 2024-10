Piemonte: vertice la prossima settimana con Trenitalia e Rfi dopo i disagi

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 18 ott - Anche Trenitalia e Rfi sono stati convocati la prossima settimana per il vertice urgente indetto dall'assessore ai Trasporti della Regione Piemonte Marco Gabusi per fare il punto su ritardi e disagi del trasporto ferroviario piemontese nelle ultime settimane. Martedi' scorso due guasti hanno provocato ritardi anche superiori ai 100 minuti sulla linea alta velocita' da Milano e dal Nord Est. Mercoledi' un'altra giornata difficile sulle linee Alba-Torino-Cirie' e Fossano-Torino-Cirie' per un blackout alla stazione di Trofarello e poi il guasto di un treno a Bra. Disservizi che i pendolari denunciano da inizio anno, dopo l'inaugurazione del nuovo percorso ferroviario che collega l'aeroporto di Caselle e la Reggia di Venaria con la rete regionale, e raccolti anche in un report inoltrato alla regione e ai dirigenti di Rfi e Trenitalia. 'I disagi che i cittadini stanno vivendo quotidianamente non possono diventare la norma. Abbiamo sostituito 31 treni e ne stiamo aspettando altri 40 nuovi, ma nel frattempo chiediamo a Trenitalia di garantire un adeguato livello di servizio. Ho chiesto un incontro con tutti i vertici competenti per discutere soluzioni che ci consentano di migliorare il servizio e di garantire una mobilita' ferroviaria efficiente e puntuale. I disservizi devono essere affrontati e risolti con tempestivita'', le parole dell'assessore Gabusi.

ami

(RADIOCOR) 18-10-24 15:17:54 (0421) 5 NNNN