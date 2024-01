Piemonte: Verbanio Cusio Ossola, piu' fiducia nel primo trimestre 2024

indagine congiunturale periodica Unione Industriale VCO (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 1 gen - Nel primo trimestre 2024 le aziende associate ad Unione Industriale Verbanio Cusio Ossola coinvolte nella consueta indagine congiunturale periodica perdono un po' di fiducia rispetto alla precedente analisi, anche se gli indicatori sono pressoche' in linea con le rilevazioni precedenti.

L'occupazione e' piu' o meno stabile, c'e' un lieve calo del ricorso alla cassa integrazione, la propensione a investire e' in aumento. A livello regionale in Piemonte tengono i servizi, mentre la manifattura rallenta.

Nel dettaglio per quanto concerne la variabile occupazionale, 8 aziende su 10 dichiarano ancora di voler mantenere inalterato il numero dei propri dipendenti, segno di una stabilita' comunque garantita. Dopo l'aumento repentino di fine 2023, diminuisce la previsione di ricorso alla cassa integrazione guadagni, che scende dal 31,4% del trimestre ottobre-dicembre 2023 al 27,6% di gennaio-marzo 2024. Il dato relativo alla produzione industriale, inoltre, pur restando su valori negativi, torna a crescere: anche in questo caso, per 3 aziende su 4 la produzione si manterra' sui livelli dello scorso trimestre, mentre il 10% ne prevede un aumento.

Sul fronte delle previsioni su ordinativi totali ed export: dopo che nei primi nove mesi dell'anno se ne e' registrato un consistente calo, in particolar modo nel settore metalmeccanico, per il 1 trimestre del 2024 il dato si mantiene stabile rispetto al trimestre precedente per la maggioranza delle aziende, interrompendo cosi' il trend negativo. Quasi il 50% delle aziende intervistate pensa che i prezzi di materie prime, energia, logistica e trasporti rimarranno costanti rispetto al trimestre precedente, piu' del 40% prevede un aumento dei costi dell'energia e della logistica, mentre e' atteso un assestamento della crescita di quelli delle materie prime. Per quel che concerne infine il dato relativo alla propensione a investire da parte delle aziende dell'Unione Industriale del VCO, registriamo un ulteriore lieve miglioramento della situazione rilevata tre mesi fa: circa il 65% delle aziende interpellate (erano il 63% nel quarto trimestre 2023) dichiara di prevedere investimenti per il primo trimestre 2024, che il 17% degli imprenditori giudica 'significativi'.

