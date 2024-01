Piemonte: Verbanio Cusio Ossola, piu' fiducia nel primo trimestre 2024 -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 1 gen - Dopo la consueta indagine congiunturale periodica delle aziende associate ad Unione Industriale Verbanio Cusio Ossola, si passa all'analisi dei dati a consuntivo riguardanti il quarto trimestre 2023. Migliora il dato relativo al grado di utilizzo degli impianti, che si attesta al 79% nel quarto trimestre, e migliora leggermente l'indicatore relativo al carnet ordini: la percentuale di aziende che dichiara ordinativi superiori ai 3 mesi raggiunge il 34,5%.

Restano sui livelli della scorsa rilevazione i tempi di pagamento medi nel caso di rapporti tra privati, mentre diminuiscono considerevolmente nel caso di clientela rappresentata da enti pubblici.

Infine, diminuisce lievemente il numero di aziende che lamenta ritardi negli incassi, che si porta al 17% nel quarto trimestre 2023.

'La lettura dei dati della nostra indagine tra le imprese non ci esalta ma neanche ci delude - ha commentato il Presidente di Unione Industriale Vco Michele Setaro, che ha proseguito - i principali indicatori non fanno pensare a un trimestre di crescita, ma piuttosto di stabilita', che noi vogliamo interpretare come una salutare pausa di riflessione in attesa di successivi trimestri di sviluppo. Siamo fiduciosi che nel corso del 2024 il probabile calo dei tassi di interesse contribuisca alla ripresa economica e al rilancio degli investimenti; confidiamo anche nei fondi europei gestiti da Regione Piemonte, i cui primi bandi della nuova programmazione, pubblicati quest'anno, potranno fornire concreti aiuti alle nostre Pmi, ad esempio, nell'attivita' di ricerca, innovazione e supporto all'export'.

A livello piemontese, i dati di dicembre confermano il peggioramento del clima di fiducia dell'industria, gia' anticipato negli scorsi trimestri. Tuttavia il dato complessivo e' la sintesi di andamenti molto diversi, se non opposti, di manifattura e servizi. Nella manifattura le previsioni sono decisamente negative per produzione, ordini, export e redditivita', in forte rallentamento rispetto a settembre. Nel comparto dei servizi il clima di aspettative e' molto diverso, con indicatori ancora in zona espansiva e piu' robusti rispetto alla scorsa rilevazione.

La sostanziale tenuta degli indicatori a consuntivo esclude una vera e propria svolta recessiva, almeno nel breve termine. Il tasso di utilizzo degli impianti e delle risorse rimane elevato sia nella manifattura che nei servizi. Non aumentano i ritardi negli incassi. Stabile il carnet ordini.

Rallentano leggermente gli investimenti, lungo un trend cedente in atto da inizio anno. Per quanto riguarda l'occupazione, il dato aggregato non varia in misura rilevante rispetto a settembre, ma riflette un peggioramento della manifattura e un rafforzamento dei servizi.

A livello settoriale, nell'industria quasi tutti i comparti esprimono valutazioni negative. Il clima di aspettative e' particolarmente sfavorevole nel tessile-abbigliamento, cartario-grafico, edilizia e manifatture varie. Rallentano anche metalmeccanica e alimentare. In crescita automotive, impiantisti, chimica, gomma-plastica, legno. Per quanto riguarda il terziario, in tutti i comparti i saldi sono positivi e in rafforzamento rispetto a settembre; spiccano in particolare ICT, logistica e servizi alla persona. Fa eccezione, come gia' nei mesi scorsi, il comparto del commercio e turismo.

Torna ad ampliarsi la forbice dimensionale. Le imprese con oltre 50 dipendenti hanno attese positive; tra le piu' piccole prevalgono invece previsioni negative.

'La percezione delle imprese piemontesi per il primo trimestre 2024 segue le tendenze dell'ultima parte di quest'anno. L'aumento consistente e repentino dei tassi di interesse - commenta Marco Gay, Presidente di Confindustria Piemonte - e' un elemento che sta determinando evidentemente la riduzione degli investimenti, condizionando le aspettative per l'export, specie verso quei Paesi che sono grandi partner storici della nostra regione, e nelle cui filiere produttive le nostre aziende sono saldamente presenti ed attive. I dati sottolineano due punti importanti: la twin transition diventa centrale per lo sviluppo industriale del nostro territorio e il binomio prodotto-servizio deve diventare centrale per portare valore aggiunto sulle produzioni e buona occupazione.

Auspichiamo che il lento rientro dell'inflazione porti ad una progressiva normalizzazione dei tassi e degli investimenti. A livello nazionale, e' quindi piu' che mai urgente avviare un piano di politica industriale incardinato anche alla rimodulazione del Pnrr attraverso le risorse del Repower Eu destinate al piano Industria 5.0. Infine, per le imprese piemontesi e' imprescindibile puntare sui giovani e sulle competenze per continuare a crescere nelle filiere, conquistare nuovi mercati e attrarre nuovi investimenti e insediamenti industriali'.

