Piemonte: Unioncamere, cresce ancora internazionalizzazione

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 23 nov - Il Piemonte consolida la sua posizione internazionale e raggiunge il massimo storico nell'indice calcolato da Unioncamere per le regioni italiane. Posto a 100 il livello di internazionalizzazione complessivo dell'Italia, quello piemontese risulta superiore di circa 12 punti. Nel 2024 la regione ha visto crescere l'indice di un altro 1% rispetto all'anno precedente, ma se l'indice di internazionalizzazione economica ha visto un -0,8%, e' la componente sociale ad aver trainato, raggiungendo il valore massimo dal 2018 a oggi e in crescita del +3,6% rispetto al 2023. Il segmento della formazione internazionale con un +4,2%, si conferma insieme il pilastro piu' robusto a quello legato alla presenza straniera tra i residenti in Piemonte, con un +4,6%. "Fattori come la formazione internazionale, l'attrattivita' per i talenti e i capitali esteri e la presenza straniera nel tessuto imprenditoriale sono i pilastri di questo successo, posizionando la nostra regione stabilmente ai vertici nazionali. In quest'ottica, vogliamo ringraziare il Team Attrazione della Regione Piemonte per il lavoro di coordinamento e sostegno delle strategie di internazionalizzazione del territorio: uno strumento istituzionale che ha sicuramente contribuito a realizzare questi risultati economici' commenta Gian Paolo Coscia, Presidente di Unioncamere Piemonte.

com-ami

(RADIOCOR) 23-11-25 12:41:39 (0256) 5 NNNN