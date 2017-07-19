Piemonte: Unioncamere, -2,5% export I sem, pesano auto e mercato Usa
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 14 set - Cala il saldo della bilancia commerciale nel I semestre 2025 per il Piemonte a 6,7mld, in diminuzione rispetto ai 7,7 dell'anno precedente. A registrarlo i dati dell'analisi Unioncamere che vede un valore delle merci esportate pari a 30,5mld di euro, -2,5% rispetto all'analogo periodo del 2024, e l'import pari a 23,8mld di euro, +0,7%. A pesare ancora le flessioni del settore mezzi di trasporto, su cui pesa la crisi dell'auto, e delle meccanica, cui si aggiungono, in termini di mercati, i cali delle esportazioni verso Paesi extra Ue-27.
Il comparto dei mezzi di trasporto, in particolare, segna una contrazione a doppia cifra (-11,0%), che ne riduce il peso sul totale regionale dal 23,2% del I semestre 2024 al 21,2% attuale. Calo in gran parte riconducibile al crollo delle vendite di autoveicoli (-24,4%), a fronte di una sostanziale tenuta della componentistica (+0,6%) e di una modesta flessione del settore aerospaziale (-1%). La meccanica, che resta il secondo settore per incidenza sull'export regionale (17,2%), accusa anch'essa una pesante flessione dell'8,1% rispetto al primo semestre 2024. A bilanciare la performance dei prodotti alimentari e delle bevande che, con una quota del 13,7%, prosegue il trend positivo segnando una crescita dell'1,4%.
Sul fronte dei mercati il Piemonte paga i cali verso i mercati statunitense e britannico, rispettivamente -11,8% e -12,5%. Anche la Cina, che pesa per il 2,5% delle vendite piemontesi oltre confine, sconta un calo su base annua del -12,5%.
