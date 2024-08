Piemonte: Uncem, tre urgenze per valorizzare territorio alpino, ferrovie in primis

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 25 ago - Sono tre le urgenze per valorizzare il territorio alpino Piemontese secondo Uncem, l'Unione Nazionale Comuni, Comunita' ed Enti montani, che nel dossier 'Citta' e valli insieme, Torino capitale delle Alpi, 10 percorsi' ribadisce la necessita' di creare relazioni territoriali affinche' si costituiscano 'comunita' piu' unite e meno fragili'. Il Sindaco della citta', si legge nel dossier, dovrebbe collaborare con i sindaci dei paesi 'per riattivare (e potenziare) le ferrovie delle aree montane che sono state chiuse negli ultimi anni'.

Il secondo punto e' costituito dalle Alpi che, per Uncem, 'sono cerniera e hanno un ruolo ambientale-politico-culturale che le Istituzioni per troppo tempo non hanno voluto vedere'.

Terza urgenza: per far uscire dall'isolamento il Piemonte 'non bastano un'idea o uno slogan'. Sindaci e comunita' 'chiedono uno sforzo in piu' a Torino. Punti sulle Alpi per essere se stessa'.

