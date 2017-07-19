Piemonte: turismo, +4% arrivi luglio-agosto, +8,7% di stranieri

In crescita le previsioni d'autunno (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 20 set - Prospettive di crescita anche nell'autunno che si apre per il turismo piemontese, che confermano il trend positivo dell'estate. I primi dati dell'Osservatorio Turistico della Regione hanno registrato nei mesi di giugno e luglio un +4% di arrivi e +5% di pernottamenti rispetto allo stesso periodo del 2024.

L'aumento dei volumi e' trainato ancora dal turismo estero: +8,7% di arrivi internazionali e circa +10% di pernottamenti.

Per l'autunno il sondaggio di propensione all'acquisto di un soggiorno in Piemonte sulla popolazione italiana, promosso dall'Osservatorio Turistico della Regione Piemonte in collaborazione con Metis ricerche, evidenzia un 14% di intervistati che intende sicuramente organizzare una vacanza in Piemonte e un 35% che lo da' come probabile, per un totale del 49% in aumento rispetto al 44% del 2024. Torino si conferma la scelta principale, ma a pesare sulla scelta ci sono piu' in generale attivita' all'aperto, viste culturali, soggiorni wellness, soggiorni all'insegna dell'enogastronomia, o partecipazioni a competizioni sportive, mostre, sagre e fiere locali, per un budget di spesa previsto tra i 500 e i 1000 euro. Positivo anche il sentiment dei turisti che hanno scelto il Piemonte: nel periodo estivo 2025 (giugno-luglio-agosto), i commenti nelle recensioni online risultano in crescita(+0,4) e superiori rispetto al dato italiano: 86,2/100 vs 85,6/100.

