Piemonte: torna bando Swich per altri 80mln fondi fesr da settembre

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 3 ago - Al via la seconda edizione del bando Swich per altri 80mln dei fondi Fesr per sviluppare la capacita' di ricerca e innovazione delle imprese piemontesi. E' rivolto alle micro, piccole e medie imprese e alle start up innovative, ma anche alle grandi imprese e agli organismi di ricerca purche' in collaborazione con le pmi. Lo sportello aprira' il prossimo 30 settembre e chiudera' il 31 gennaio 2025. La prima edizione nel 2023 aveva registrato 112 progetti presentati e oltre 330 richiedenti tra imprese e organismi di ricerca.

'Mai come in questo periodo e' fondamentale avviare o, come in questo caso, continuare nel percorso di affiancamento e supporto alle imprese, con particolare riguardo alle micro, piccole e medie imprese che sono la parte preponderante del sistema economico della nostra regione', ha sottolineato l'assessore regionale alla Ricerca, Innovazione, Intelligenza Artificiale, Matteo Marnati, per 'supportare gli investimenti in progetti di ricerca e sviluppo fondamentali per affrontare la transizione green, digitale e sociale, promuovendo anche lo sviluppo di tecnologie abilitanti molto importanti come quelle basate sull'intelligenza artificiale'.

