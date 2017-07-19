Piemonte: Torino-Lione, in arrivo primi 15mln per opere compensative fase 3
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 21 giu - Uno stanziamento a breve per una prima tranche da 15mln di euro, in attesa del finanziamento complessivo. Questo l'impegno arrivato dal Comitato di supporto alla tratta internazionale della Torino-Lione. Le opere di accompagnamento di priorita' III, che comprendono 32 interventi distribuiti in 11 Comuni, hanno un valore complessivo di circa 50mln di euro.
'L'impegno concreto a reperire le risorse necessarie rappresenta un segnale importante per i territori.
L'obiettivo resta quello di garantire il finanziamento dell'intero programma della Priorita' III, ma l'avvio di una prima tranche da 15mln di euro consente di dare una risposta immediata ai territori e di avviare gli interventi piu' urgenti" ha spiegato il presidente dell'Osservatorio per l'asse ferroviario della Torino-Lione, Calogero Mauceri-.
Abbiamo analizzato quali interventi, tra quelli a suo tempo inseriti nell'Accordo, potranno partire da subito con una prima fase di finanziamenti seguendo le indicazioni delle Amministrazioni comunali'.
com-ami.
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