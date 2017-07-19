Piemonte: Torino sbarca alla Singapore Design Week 2025 con food e design

Dal 17 al 22 settembre (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 14 set - La Camera di commercio di Torino sbarca alla Singapore Design Week 2025, dal 17 al 22 settembre, per promuovere design e gastronomia piemontese nel paese del sud est asiatico, quarto principale centro finanziario del mondo, polo commerciale strategico e porta d'accesso per i principali mercati asiatici. Due le iniziative: la mostra 'Re:Frame - Retrofitting as Infrastructure for Future Living", che celebra il design della casa ed e' inserita nel programma ufficiale della Design Week e "Tabulae: Design & Dine", una serie di quattro eventi-degustazione in cui i prodotti enogastronomici piemontesi saranno abbinati alle produzioni artistiche di cinque designer del territorio.

Solo la fiera Find, evento principale della settimana, accogliera' quest'anno 300 espositori, provenienti da 20 paesi e piu' di 3 mila buyer. "La scelta di Singapore non e' casuale. L'isola-stato e' un hub di riferimento per l'agroalimentare di alta gamma, importando oltre il 90% del proprio fabbisogno alimentare. Con un pil pro capite di oltre 90.000 dollari e un settore del foodservice in forte espansione, i consumatori locali sono un target ideale, sempre piu' orientato verso prodotti premium, esperienze culinarie uniche e soluzioni che uniscano tradizione, salute e innovazione. Parallelamente, il settore del design d'arredo a Singapore e' un mercato dinamico e redditizio, con un fatturato in costante crescita", spiega Luca Saporiti, Vice Presidente di Club Asia.

com-ami

(RADIOCOR) 14-09-25 11:15:47 (0183)FOOD 5 NNNN