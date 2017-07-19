Piemonte: semplificazione, i prossimi passi del ddl

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 22 mar - Si attende nelle prossime settimane una data per l'avvio dell'esame del cosiddetto "semplifica Piemonte", il ddl presentato dalla giunta per cancellare 42 leggi e abolire 30 tra articoli e commi, ora all'esame del Consiglio regionale. A completare il quadro, l'accordo per la semplificazione che sara' firmato sempre nelle prossime settimane tra Regione Piemonte, Politecnico di Torino, Universita' di Torino, Universita' del Piemonte Orientale, Formez PA, Unioncamere Piemonte e le principali rappresentanze degli enti locali (ANCI, UNCEM, UPI, ANPCI e ALI ). L'obiettivo e' la costruzione di ecosistema regionale della semplificazione, capace di mettere in rete istituzioni, enti locali e soggetti del territorio per sviluppare un modello di cooperazione stabile per semplificare i procedimenti amministrativi, promuovere la digitalizzazione dei servizi pubblici, standardizzare modulistica e processi e rafforzare la capacita' amministrativa degli enti del territorio.

"La burocrazia costa ogni anno tra 57,2 e 80mld di euro, mentre i ritardi nell'erogazione dei servizi pubblici pesano per 225 miliardi su famiglie e imprese. E' una vera tassa invisibile che rallenta la crescita e scoraggia gli investimenti", ha ricordato il ministro le Riforme istituzionali e la Semplificazione normativa, Maria Elisabetta Alberti Casellati. Il percorso in Piemonte sara' guidato da un piano strategico triennale, affiancato da un piano attuativo annuale, che definiranno obiettivi, tempi e azioni concrete per l'attuazione della semplificazione amministrativa.

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(RADIOCOR) 22-03-26 11:32:56 (0122) 5 NNNN