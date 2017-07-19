Piemonte: sei milioni di transazioni per PiemontePay

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 17 mag - PiemontePay raggiunge il traguardo delle sei milioni di transazioni. Il sistema promosso dalla Regione Piemonte che permette a cittadini e imprese di effettuare pagamenti elettronici verso la pubblica amministrazione e altri soggetti gestori di pubblici servizi, con l'obiettivo di rendere piu' semplice, sicuro e trasparente qualsiasi pagamento, ha comunicato il nuovo traguardo. Da quando e' stato avviato, nel 2016, hanno aderito a PiemontePay circa 700 tra Comuni e aziende sanitarie regionali, di cui piu' di 400 sono gia' attivi.

Riguarda tutte le tematiche fiscali degli Enti da multe, tributi, rimborsi, tasse, oltre che canoni, donazioni, diritti.Sono stati piu' di 1000 gli utilizzatori pubblici del Sistema, con risorse investite per 4,3mln sul Fesr 2014-20, compreso l'investimento di sanita', oltre 500 mila su risorse regionali, 1,5mln sul Fesr 2021-27 e 400 mila su risorse Pnrr, per un totale di circa 7mln di euro.

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(RADIOCOR) 17-05-26 16:02:06 (0405) 5 NNNN