Piemonte: ripartiti i 10mln per servizi e sviluppo in montagna

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 13 giu - La Regione Piemonte ha approvato il riparto dei 10mln di euro del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (FOSMIT) destinati alle Unioni montane piemontesi per il mantenimento dei servizi essenziali, sostenere la qualita' della vita delle comunita' locali, migliorare l'accessibilita' dei territori, promuovere nuove opportunita' di sviluppo economico e sociale. Disposta l'erogazione un primo anticipo di 5mln.

Particolarmente significativo e' il capitolo dedicato ai servizi scolastici per la fascia 0-14 anni, per i quali sono stati richiesti e allocati oltre 6mln di euro, con la scuola primo presidio contro lo spopolamento delle montagne. "Con questo provvedimento continuiamo a investire concretamente sulle nostre montagne - dichiara l'assessore regionale allo Sviluppo della Montagna Marco Gallo - Garantire servizi efficienti significa contrastare lo spopolamento, sostenere le famiglie, creare condizioni favorevoli per chi vive e lavora nelle vallate e rafforzare la competitivita' dei territori montani. Si tratta di risorse importanti che consentiranno alle Unioni montane di programmare interventi strategici e di rispondere alle esigenze delle comunita' locali".

com-ami

(RADIOCOR) 13-06-26 16:39:53 (0362) 5 NNNN