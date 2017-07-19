Piemonte: revisione fondi Ue per 100mln a tecnologia e piste ciclabili

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 21 set - Vanno ai Fondi di garanzia, al finanaziamento della seconda edizione dei voucher per la digitalizzazione delle imprese, a progetti di ricerca del bando Infra+, oltre che alla realizzazione di nuove piste ciclabilile le risorse del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2021-2027 secondo la rimodulazione avanzata a Bruxelles dalla Regione Piemonte. Dalla ricollocazione, per un totale di 100mln di euro, arriveranno anche i finanziamenti per la piattaforma STEP, l'iniziativa europea STEP (Strategic Technologies for Europe Platform) il nuovo strumento a sostegno degli investimenti tecnologici dai semiconduttori al cloud e all'intelligenza artificiale, dalle biotecnologie alle soluzioni per la transizione verde. In fase di avvio, infine, i progetti delle Strategie Urbane d'Area, che coinvolgono 14 aggregazioni e circa 200 Comuni piemontesi, con 161 iniziative in fase di finalizzazione delle istruttorie.

"Un percorso condiviso con la Commissione Europea e con le categorie economiche. Con la rimodulazione il programma regionale si arricchisce di nuove opportunita' ed e' piu' aderente ai bisogni effettivi che si modificano nel tempo", dice il presidente della Regione Alberto Cirio. "La Regione indirizza le risorse europee su misure in grado di rispondere alle istanze del territorio e, come in questo caso, e' in grado di rimodularle quando queste esigenze cambiano o si intensificano, anche in relazione all'evolversi delle priorita' e delle condizioni macro-economiche. Quello con Bruxelles e', infatti, un rapporto di confronto continuo e il Piemonte e' da sempre ai primi posti in Italia per spesa e rendicontazione dei fondi europei", spiega.

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(RADIOCOR) 16-09-26 16:04:51 (0509) 5 NNNN