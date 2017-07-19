Piemonte: rendiconto 2025, continua il recupero del disavanzo
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 25 lug - La Corte dei Conti regionale del Piemonte ha parificato senza eccezioni, ma rilevando il permanere di alcune criticita', il rendiconto generale della Regione per l'esercizio 2025. Nella relazione presentata in aula dai giudici contabili si evidenzia che il rendiconto "presenta un risultato di amministrazione negativo di circa un miliardo, in miglioramento rispetto al 2024 di circa 66 milioni", con un disavanzo complessivo pari a circa 1,6mld, "in sensibile miglioramento rispetto al 2024".
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(RADIOCOR) 25-07-26 13:28:56 (0252) 5 NNNN