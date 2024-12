Piemonte: Regione apre 2 bandi a sostegno Birra artigianale

Prevede 260mila euro per macchinari e 40mila per formazione (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 28 dic - La Regione Piemonte interviene a sostegno della Birra artigianale piemontese con due bandi voluti dall'Assessore al Commercio, Agricoltura e Cibo, Caccia e Pesca, Parchi, Paolo Bongioanni.

Lo ha reso noto l'istituzione in un comunicato. Le due iniziative sosterranno rispettivamente con 260.000 euro l'acquisto di macchinari e strumenti di dotazione per birrifici artigianali e con 40.000 euro la formazione, l'aggiornamento professionale e la riqualificazione degli operatori dell'intera filiera brassicola regionale. Il settore brassicolo in Piemonte attualmente conta una novantina di birrifici artigianali (di cui 13 agricoli) e circa 40 beer firm senza impianti di produzione propri (e a cui quindi non sono rivolti gli interventi sopraccitati). Ad oggi sono iscritti al Registro 19 birrifici (4 agricoli e 15 artigianali). La crescente domanda di birra artigianale sta favorendo lo sviluppo negli ultimi anni della coltivazione di materie prime sul territorio, come quella del luppolo che in provincia di Cuneo occupa gia' 9 ettari.

