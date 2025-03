Piemonte: rapporto oti, bene Torino-Lione, ritardi per 27 cantieri -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 23 mar - Tra i traguardi del 2025 l'apertura al traffico della seconda canna autostradale del Frejus, forse gia' a luglio; dal primo aprile ritorno all'operativita' della linea ferroviaria storica Torino-Lione chiusa da agosto 2023 per una frana in Francia; sulla A33 Asti-Cuneo completata la tratta Verduno-Cherasco; a giugno in funzione la nuova canna del tunnel del Colle di Tenda. Sul Terzo Valico dei Giovi i rallentamenti spostano, invece, la data a marzo 2027. Sul fronte aeroportuale al via i lavori sulla linea Fossano-Cuneo e la prosecuzione dei lavori di messa in sicurezza sulla linea Torino-Ceres che dovrebbe concludersi nel primo trimestre 2026, mentre restano in stallo i progetti per il miglioramento dei collegamenti con l'aeroporto di Malpensa e il raccordo tra la SP662 e la A6. Per i nodi urbani, il lancio dei bandi per Metro 2 e' previsto per fine 2025.

Rallentano i lavori di posa della banda utralarga: 793 comuni con collaudo certificato (+170 rispetto al 2023).

ami

(RADIOCOR) 23-03-25 14:04:13 (0277) 5 NNNN