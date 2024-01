Piemonte: pronta all'avvio la nuova linea ferroviaria Torino-Ceres

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 13 gen - E' prossima all'avvio la nuova linea ferroviaria Torino-Ceres che colleghera' l'aeroporto di Torino e le Valli di Lanzo con il centro citta'. Sara' inaugurata venerdi' 19 gennaio e le novita' in termini di servizio passeggeri saranno operative dal 20 gennaio.

Si tratta di 58 treni al giorno, da lunedi' a venerdi', andata e ritorno nelle direzioni Torino - Aeroporto e Aeroporto - Torino.

Il sabato, il totale treni in entrambe le direzioni sale a 62 mentre, anche in considerazione della minore mobilita' pendolare, saranno 36 i treni in circolazione la domenica e i festivi.

Il servizio ferroviario verso Venaria Reale, l'aeroporto e Cirie' sara' effettuato dalle linee sfm4 (proveniente da Alba e Bra) e dalla linea sfm7 (proveniente da Fossano).

Cirie' e l'aeroporto saranno collegati con Torino con un treno ogni 30 minuti nei giorni feriali e con un treno ogni ora nei giorni festivi.

Il servizio ferroviario sara' attivo dalle 5 del mattino alle 23. Il primo arrivo all'Aeroporto e' alle 5.29, l'ultima partenza da Caselle Aeroporto alle 22.28.

Nelle stazioni di Torino Lingotto, Porta Susa e Rebaudengo sara' possibile l'interscambio tra i treni diretti all'Aeroporto e gli altri servizi (treni SFM, Regionali Veloci e Alta Velocita').

Novita' sono previste anche sulla Cirie' - Germagnano: i treni al giorno nei giorni feriali saranno 26, in entrambe le direzioni, 30 il sabato e 28 la domenica e festivi. Si tratta di un treno all'ora tutti i giorni.

Nei giorni feriali il servizio ferroviario sara' completato da un servizio bus che garantira' in modo un collegamento ogni 30 minuti tra Cirie' e Germagnano e ogni ora tra Cirie' e Ceres. I collegamenti sono in coincidenza a Cirie' con i treni da e per Torino. Tutto cio' in via transitoria, nell'attesa che durante il 2024 i lavori di adeguamento e messa a norma della linea tra Cirie' e Ceres consenta l'utilizzo esclusivo del treno.

