Piemonte: pronta all'avvio la nuova linea ferroviaria Torino-Ceres -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 13 gen - 'Il Piemonte compie un significativo passo in avanti in termini di collegamenti. Il principale aereoporto sara' collegato direttamente con il centro di Torino come in tutte le moderne capitali europee, ma la vera svolta si avra' anche per la mobilita' sostenibile delle Valli di Lanzo che dimezzeranno i tempi di percorrenza verso il capoluogo', afferma l'Assessore Regionale ai Trasporti Marco Gabusi.

'Questa nuova ferrovia rappresenta un significativo passo avanti nella mobilita' regionale - dichiara Cristina Bargero Presidente dell'Agenzia della mobilita' piemontese - e contemporaneamente aggiunge un importante tassello allo sviluppo del Servizio Ferroviario Metropolitano nato nel 2012. Offrire un collegamento diretto tra il centro della citta', l'aeroporto e le valli di Lanzo significa introdurre soluzioni di trasporto piu' efficienti e sostenibili, che contribuiscono a migliorare la qualita' della vita dei cittadini e a sostenere lo sviluppo economico della regione'.

'Il nuovo collegamento dal 20 gennaio permettera' di raggiungere il centro storico cittadino dell'aeroporto di Torino in circa 30 minuti e aprire le porte della citta' al mondo con l'incremento del bacino d'utenza sia del sistema ferroviario sia dell'aeroporto, grazie alla maggiore intermodalita'- dichiara Raffaele Bianco, Presidente del Bacino metropolitano di Torino- Piu' turisti, piu' comodita' e semplicita' nel viaggiare, ma anche un servizio per i numerosi pendolari che, quotidianamente, si spostano dalle valli di Lanzo a Torino e viceversa'.

