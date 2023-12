Piemonte: Pmi, altri 13,4 mln per voucher digitalizzazione dopo boom richieste

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 26 dic - Nuove risorse dalla Regione Piemonte per la digitalizzazione. In arrivo ulteriori 13.421.000 euro per il 'Voucher digitalizzazione Pmi', dopo che il primo bando, gestito in collaborazione con Unioncamere, e' andato esaurito in tempi brevissimi. All'apertura il 24 ottobre scorso sono state 1.339 le richieste arrivate in sole 24 ore per un totale di 23.305.573 euro. Ora il rifinanziamento mira a dare copertura alle domande gia' pervenute e rimaste senza dotazione.

'Il successo di questa misura e' stato determinato dalla partecipazione numerosa che ha visto la presentazione di centinaia di domande che hanno superato la disponibilita' finanziaria che era stata messa a disposizione', spiega l'assessore alle Attivita' Produttive piemontese Andrea Tronzano. 'Prosegue dunque la nostra strategia per supportare tutte le imprese del territorio ed accompagnarle nel percorso della trasformazione digitale, per migliorare la loro competitivita' sul mercato e migliorare il livello dei servizi forniti', commenta l'assessore regionale all'Innovazione Matteo Marnati.

ami

