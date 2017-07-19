Piemonte: per l'occupazione femminile voucher di conciliazione da 8,5mln

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 10 gen - Voucher di conciliazione per ridurre il gap occupazionale. E' di 8,5mln di euro il finanziamento messo in campo dalla Regione Piemonte per la misura rivolta alle donne, sia occupate che disoccupate, con un reddito isee fino a 40mila euro. I voucher avranno un valore fino a 6.000 mila euro complessivi per una durata di 12 mesi anche non consecutivi. Potranno essere utilizzati per rette di asili e nidi; servizi pre e post scuola; baby sitting; trasporto scolastico; mensa; servizi socio-culturali e ricreativi per i minori; centri estivi e invernali; assistenza e supporto per persone con disabilita' o non autosufficienti. Per favorirne il reinserimento nel mercato del lavoro, le donne disoccupate potranno richiederlo garantendo la partecipazione a percorsi di politica attiva. Il tasso di occupazione femminile, a settembre 2025, nella regione si attestava al 63,6% a fronte di una media nazionale del 53%; positivo, rispetto alla media nazionale, anche il tasso di disoccupazione al 5,9% rispetto al 6,4% in Italia. Anche il gender gap, ovvero la differenza tra tasso di disoccupazione maschile e femminile in Piemonte resta sotto la media al 10,6% il 18% nazionale.

