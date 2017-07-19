Piemonte: per il tunnel di Tenda apertura a fasce ma salvo lo sci

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 14 set - Torna l'apertura a fasce orarie nel tunnel di Tenda, per consentire la prosecuzione dei lavori ancora da completare sul versante francese. Salvaguardata, pero', secondo le richieste la stagione sciistica: sara' reintrodurre l'orario continuato, dalle 6 alle 21, tutti i giorni durante la stagione sciistica, dal 5 dicembre all'11 gennaio. La prossima conferenza intergovernativa si riunira' a dicembre per programmare gli orari dal 12 gennaio. Per le prossime due settimane l'apertura sara' garantita, invece, in tre fasce orarie: 6-8, 12-13 e 18-21, con apertura continuativa dalle 6 alle 21 nelle giornate di sabato e domenica; dal 29 settembre e per tutto l'autunno l'orario feriale sara' articolato in due fasce (6-8 e 18-21), mantenendo invariata l'apertura prolungata del fine settimana (6-21). "Si tratta di una soluzione equilibrata che risponde alle esigenze del territorio e della sua economia, senza ostacolare l'avanzamento dei lavori - sottolineano il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l'assessore ai Trasporti Marco Gabusi - Dopo l'esperienza positiva dell'estate appena trascorsa, anche per i prossimi mesi potremo contare su una gestione che consente sicurezza nei cantieri, ma anche continuita' per i cittadini e i turisti che frequentano le nostre montagne".

com-ami

