Piemonte: Pedemontana, dal 6 luglio al via i cantieri

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 13 giu - Prenderanno il via il 6 luglio i lavori per la realizzazione delle opere infrastrutturali della Pedemontana Piemontese. L'opera, dal valore complessivo di 384mln di euro, prevede la realizzazione di un nuovo collegamento stradale di circa 15 chilometri tra le province di Biella, Vercelli e Novara, con quattro svincoli principali nei comuni di Masserano, Roasio, Gattinara e Ghemme. Il tracciato consentira' di connettere direttamente la SP142 Var con l'autostrada A26. "Un ulteriore passo avanti per il sistema infrastrutturale del Piemonte e del Nord Ovest - le parole de presidente della Regione Alberto Cirio e l'assessore alle Infrastrutture strategiche Enrico Bussalino -. La Pedemontana Piemontese consentira' di migliorare i collegamenti tra Biellese, Vercellese e Novarese, rafforzando la competitivita' delle imprese, la mobilita' delle persone e l'attrattivita' dei territori'.

Tra le principali modifiche approvate nell'ultima variante figurano l'ottimizzazione del Viadotto sul Sesia, con una soluzione strutturale piu' leggera e meglio integrata nel paesaggio, l'adeguamento del Viadotto Rovasenda per garantire maggiori condizioni di sicurezza idraulica, gli interventi di regimazione idraulica lungo il tracciato e la riorganizzazione delle aree di cantiere attraverso la delocalizzazione del campo base in un'area industriale dismessa nel comune di Ghislarengo.

com-ami

(RADIOCOR) 13-06-26 16:49:16 (0365) 5 NNNN