Piemonte: pac, entro primi giorni agosto 93,2mln per 25.500 aziende agricole

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 2 ago - "Arpea provvedera' entro i primi giorni di agosto ad erogare agli agricoltori piemontesi un anticipo stimato in 93,2mln di euro, pari al 75% del contributo totale spettante dei pagamenti pac per il 2026, e che andra' a beneficio di ben 25.500 aziende agricole del nostro territorio regionale". La rassicurazione arriva dal'assessore al Commercio, Agricoltura e Cibo, Turismo, Sport e Post-olimpico, Caccia e Pesca, Parchi della Regione Piemonte Paolo Bongioanni, in una nota in cui sottolinea che " e' una rivoluzione che, come ha sottolineato il ministro Lollobrigida, porta l'Italia al primo posto in Europa per rapidita' nei pagamenti. Un volano virtuoso di cui e' parte attiva il Piemonte, che nell'autunno 2025 e' stata la prima Regione in Italia a sottoscrivere una convenzione fra Agea e il proprio ente pagatore Arpea per arrivare a questo risultato".

Gli anticipi in arrivo a inizio agosto riguardano il sostegno di base al reddito per la sostenibilita' (Biss), il sostegno ridistributivo complementare al reddito per la sostenibilita' (Criss) e il sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori (Cis-Yf), secondo le percentuali e gli importi unitari definiti a livello nazionale. L'erogazione sara' naturalmente vincolata al superamento dei controlli amministrativi previsti e al possesso dei requisiti e all'espletamento degli adempimenti richiesti da parte di ogni singola azienda.

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(RADIOCOR) 02-08-26 12:51:35 (0216) 5 NNNN