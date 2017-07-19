Piemonte: ospedale di Vercelli, per la gara attesa approvazione dal ministero Salute

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 26 set - Con la copertura finanziaria completata e il via libera della conferenza dei servizi, per il nuovo ospedale di Vercelli la parola passera' nei prossimi giorni al ministero della Salute per la definitiva approvazione, a seguito della quale sara' possibile procedere alla pubblicazione della gara per l'affidamento della progettazione esecutiva e dei lavori. Il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria ha formalizzato in settimana la conclusione positiva della Conferenza dei servizi, approvando il progetto e perfezionando l'intesa tra gli enti coinvolti ai fini urbanistici, edilizi e della localizzazione dell'opera. Da parte sua, la Regione Piemonte ha stanziato 10,37mln di euro per gli arredi e le attrezzature del nuovo Blocco di Emergenza-Urgenza dell'ospedale Sant'Andrea. Il finanziamento si aggiunge alle risorse gia' garantite: il progetto era stato inizialmente finanziato per 53,5mln di euro, di cui 50,825mln a carico dello Stato e 2,675mln della Regione Piemonte. Nel 2025, a seguito dell'incremento dei costi energetici e delle materie prime, si era agguiunto un ulteriore finanziamento da 9,5mln di euro, portando a 63mln il finanziamento destinato ai lavori.

ami-com.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 26-09-26 16:02:51 (0370)SAN 5 NNNN