Piemonte: oltre 38mila assunzioni a gennaio, ma mancano operai specializzati e medici

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 07 gen - Sono circa 38.590 i contratti programmati dalle imprese piemontesi per gennaio 2024, valore che sale a 95.940 nel trimestre gennaio-marzo 2024. Un trend positivo sia a livello mensile con un +1.250 rispetto a gennaio 2023 (+3,3%), sia su base trimestrale con +4.310 assunzioni rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente. Quelle in Piemonte rappresentano il 22,1% delle 174.500 assunzioni previste nel Nord Ovest e il 7,6% del totale di quelle nazionali (508mila circa).

Il censimento del Bollettino del Sistema informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere e Anpal, stima che a trascinare la domanda restano i contratti a tempo determinato la meta' dei contratti, ma in calo rispetto ai mesi precedenti, mentre a crescere quelli a tempo indeterminato, il 38% dei casi.

Le aziende cercano laureati, nel 19% dei casi (in crescita rispetto al 16% di dicembre 2023), diplomati (31%) o diplomi professionali (33%). Considerando i dati del trimestre gennaio-marzo 2024 sono sempre i servizi a formare la fetta piu' consistente della domanda di lavoro con 61.150 entrate, il 63,7% del totale, con i servizi alle persone primo settore, seguito da commercio e ristorazione. L'industria prevede 34.790 entrate, il 36,3% della domanda, in aumento di circa 1.070 unita' rispetto al periodo gennaio-marzo 2023. A trainare, in questo caso, meccatronica ed edile.

