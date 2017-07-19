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            Piemonte: oltre 10 mln alla cultura, contributi a 334 realta'

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 16 ago - Oltre 10 milioni di euro nel 2026 per sostenere 334 realta' culturali distribuite in tutte le province piemontesi. E' lo stanziamento previsto dalla regione Piemonte nell'ambito dei bandi triennali del Settore Promozione delle Attivita' culturali, destinato ad associazioni, fondazioni, enti e operatori. I fondi "garantiscono continuita' alla programmazione, ampliando la platea dei beneficiari", specifica una nota.

            Le risorse interessano cinema, spettacolo dal vivo, attivita' espositive e di divulgazione culturale, musica popolare amatoriale, rievocazioni storiche, carnevali e progetti di promozione educativa. Tra gli obiettivi, anche l'inclusione di realta' attive nei centri piu' piccoli.

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            (RADIOCOR) 16-08-26 15:07:36 (0272) 5 NNNN

              


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