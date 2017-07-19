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            Piemonte: oltre 10 mln alla cultura, contributi a 334 realta' -2-

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 16 ago - Nel sistema di sostegno rientra anche la "collaborazione con Crt e con le altre Fondazioni di origine bancaria piemontesi con cui Regione Piemonte ha siglato appositi protocolli", si legge.

            Gli interventi possono riguardare, tra l'altro, musei, teatri, festival, biblioteche, restauri, associazioni culturali e progetti educativi. 'Questo e' un sostegno concreto rivolto a tutte le realta' culturali che ne hanno fatto richiesta', ha dichiarato nella nota l'assessore regionale alla Cultura, Marina Chiarelli. 'Sostenere la cultura significa creare un ecosistema molto piu' ampio di un singolo evento, vuol dire patrimonio, conoscenza, creativita' e partecipazione'.

            imt-com

            (RADIOCOR) 16-08-26 15:08:16 (0273) 5 NNNN

              


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