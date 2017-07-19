Piemonte: ok a piano smog, prima Regione che scongiura blocco automatico Diesel Euro 5

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 26 giu - La Regione Piemonte scongiura, prima regione del Bacino Padano, il blocco strutturale delle auto Diesel Euro 5 e mette in campo contro lo smog misure innovative dai nebulizzatori per la cattura del particolato, dalle vernici fotocatalitiche ai biocarburanti, sulla scia di altre citta' europee ma anche esperienze all'avanguardia nella lotta all'inquinamento come Pechino e Tokio. Il provvedimentto, inserito nel Piano regionale di qualita' dell'aria per nuove misure anti smog, sara' valido nell'area metropolitana di Torino e a Novara. Il decreto, approvato dal governo nel luglio di un anno fa per le Regioni del Bacino Padano, prevedeva l'entrata in vigore da ottobre 2026 del blocco per i veicoli Diesel Euro 5 nei centri urbani con piu' di 100 mila abitanti nei mesi da ottobre ad aprile. Il blocco sarebbe scattato in assenza di misure compensative che la Regione Piemonte ha, invece, individuato. "Lo scorso anno abbiamo avviato il lavoro della Struttura speciale con l'obiettivo di scongiurare il blocco dei veicoli Diesel Euro 5, ovvero circa 307 mila in tutto il Piemonte. E' stato fatto un grande lavoro tecnico e scientifico e oggi approviamo l'aggiornamento del Piano regionale di qualita' dell'aria - ha detto il presidente piemontese Cirio - per rafforzare e anticipare alcune delle misure gia' previste e introdurre azioni innovative e scientificamente validate, in grado di garantire una riduzione delle emissioni equivalenti a quella che sarebbe derivata dal blocco strutturale degli Euro 5".

Nel concreto, la Regione incentiva, con una misura da 14 milioni di euro, l'uso dei biocarburanti HVO sui mezzi del trasporto pubblico e per le auto private Diesel Euro 5 e 6 (oltre 300 mila veicoli potenziali, di cui 270 mila auto private) prevedendo un incentivo annuo tra i 50 e i 100 euro sul prezzo del carburante grazie all'uso di carte bio-carburante. Grazie a un accordo con le compagnie petrolifere la quota di biocarburante disponibile sulla rete di distribuzione crescera' nei prossimi anni fino al 150 per cento, passando da subito dagli attuali 80-90 a circa 130-140 milioni di tonnellate/anno. L'avvio della misura e' previsto nell'inverno 2026.

Ma in campo ci saranno anche sistemi di nebulizzazione d'acqua che catturano particolato e favoriscono l'assorbimento di gas inquinanti, come avviene in numerose citta' asiatiche particolarmente inquinate come Pechino, Dehli, Seul e Tokio. E' poi prevista la sperimentazione di materiali innovativi, come le vernici e i rivestimenti fotocatalitici per strutture stradali, come ad esempio gli elementi di arredo urbano, le barriere antirumore, i new jersey che diventano cosi' in grado di catturare gli inquinanti nell'aria e polverizzarli portandoli al suolo, da cui possono poi essere lavati.

ami

(RADIOCOR) 26-06-26 15:36:52 (0398) 5 NNNN