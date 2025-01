Piemonte: nasce l'Osservatorio cambiamenti climatici con fondi Fesr

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 05 gen - Il Piemonte corre ai ripari contro i cambiamenti climatici e nel 2025 mette in campo 850mila euro per l'operativita' dell'Osservatorio regionale sui cambiamenti climatici. 'Per affrontare i cambiamenti climatici e i loro effetti, come l'aumento delle temperature e le ondate di calore, la siccita' o, di contro, fenomeni estremi come le alluvioni occorre mettere in campo anche politiche mirate sulla base di strumenti di monitoraggio scientificamente e tecnologicamente avanzati per prevedere anche impatti futuri. L'Osservatorio diventera' dunque un punto di riferimento per monitorare tutti i fenomeni climatici e fornire scenari per indirizzare le politiche regionali', sottolinea l'assessore regionale all'Ambiente Matteo Marnati. I fondi arriveranno dalle risorse dei Fondi Europei di Sviluppo Regionale 21-27 (FESR) per indagare e descrivere i cambiamenti a livello regionale e locale, mappare i rischi sul territorio derivanti dai cambiamenti, fornire scenari per indirizzare le politiche della Regione.

'L'ultimo allarme e' arrivato dalla ricerca americana 'Lost winter' di pochi giorni fa: Torino e' tra le prime tre citta' al mondo per giorni sottozero perduti nell'ultimo decennio.

Trenta giorni in piu' durante i mesi invernali in cui il termometro non registra valori negativi con tutte le conseguenze che puo' avere per l'agricoltura, il turismo, gli approvvigionamenti idrici', ricorda l'assessore alla biodiversita' Marco Gallo. Che ricorda come la regione sia 'assai sensibile ai cambiamenti climatici, come ha dimostrato il calo nella produzione di tartufi nelle ultime stagioni dopo estati particolarmente aride'.

