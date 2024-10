Piemonte: mercoledi' vertice dopo la chiusura di sportelli bancari montani

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 06 ott - Si terra' mercoledi' il vertice in regione Piemonte per fare il punto sugli sportelli bancari nelle zone montane, dopo l'annuncio della chiusura entro fine anno di almeno tre sportelli di Intesa Sanpaolo nelle terre del Monviso. Domani, invece, la manifestazione organizzata da Mauro Vignola, sindaco di Bobbio Pellice e presidente dell'Unione montana del Pinerolese, contro l'annunciata chiusura a partire da giovedi' 10 ottobre dell'unica banca in paese. Altri due comuni di montagna, Paesana e Sanfront, in valle Po, nel Saluzzese, perderanno la filiale di Intesa Sanpaolo entro la fine dell'anno. A rischio chiusura anche le agenzie di Cumiana e Bibiana.

Nel vertice di mercoledi' siederanno al tavolo con l'assessore allo sviluppo e promozione della montagna, Marco Gallo, il presidente del Comitato Piemonte Abi Stefano Cappellari, e Marco Bussone presidente nazionale dell'Uncem.

'Il primo obiettivo e' proteggere la montagna. E' una battaglia di civilta': se chiude una banca o anche solo uno sportello bancomat come e' avvenuto in diverse vallate cade una delle prerogative essenziali a presidio della vita in montagna', dice Gallo. 'Mentre l'home banking, ottimo strumento di accesso ai servizi bancari, in montagna non e' un automatismo come in citta', visto che non risolve il problema di avere a disposizione denaro contante a disposizione. Su questi presupposti imbastiremo l'incontro che mi auguro possa essere improntato alla collaborazione e rivelarsi proficuo', spiega. In Piemonte piu' di un terzo dei comuni ha una filiale bancaria, il 37% dei 1181 Comuni.

