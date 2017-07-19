Piemonte: linea ferroviaria Ceva-Ormea, si della regione ma servono 50mln di euro

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 25 gen - Sara' riaperta la linea ferroviaria Ceva-Ormea, che resta tra le infrastrutture considerate strategiche per la mobilita' e lo sviluppo in Piemonte, ma i costi si aggirano attorno ai 50mln di euro. La volonta' e' stata ribadita nel tavolo tecnico congiunto di rappresentanti di Regione, Rete Ferroviaria Italiana, del gestore ferroviario individuato, Arenaways, e di tutti i sindaci dei territori attraversati dalla linea.

Sul tavolo, pero', le cifre ingenti: 50mln di euro quanto stimato nello studio di pre-fattibilita' tecnica da cui emerge la necessita' di interventi strutturali significativi e con tempistiche di realizzazione articolate. I lavori necessari vanno, infatti, dal risanamento dell'armamento ferroviario e delle principali opere civili, l'adeguamento tecnologico dei sistemi di circolazione, l'installazione del Sistema di controllo marcia treno (Scmt) e l'ammodernamento delle stazioni.

Terminata questa prima fase, c'e', comunque, una disponibilita' finanziaria della Regione alla riapertura e contestualmente di quella del gestore del servizio ferroviario Arenaways, condizione essenziale per procedere alla richiesta di inserimento del finanziamento necessario per l'infrastruttura nel contratto di programma tra Ministero delle Infrastrutture e Rfi.

