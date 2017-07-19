Piemonte: invia al Governo un piano da 27,8 mln contro dissesto idrogeologico

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 04 lug - La regione Piemonte ha trasmesso al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica una proposta da circa 27,8 milioni di euro per finanziare nel 2026 interventi di mitigazione del rischio idrogeologico. Il piano comprende 15 opere tra difesa idraulica, consolidamento dei versanti, interventi prioritari e rilocalizzazione di edifici esposti al rischio. 'Investire nella prevenzione significa investire nella sicurezza dei piemontesi', ha affermato in una nota l'assessore regionale alle Opere pubbliche, Difesa del suolo e Protezione civile, Marco Gabusi. La programmazione, spiega, nasce 'dalle esigenze concrete dei territori e dalle valutazioni tecniche degli uffici regionali, individuando gli interventi piu' urgenti e strategici'.

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