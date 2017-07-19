Piemonte: invia al Governo un piano da 27,8 mln contro dissesto idrogeologico -2-
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 04 lug - Tra le opere principali ci sono l'adeguamento del fiume Dora Riparia nel tratto cittadino di Torino (3,8 milioni di euro); la difesa della sp147 a Carrega Ligure, in provincia di Alessandria, per circa 5 milioni; e la messa in sicurezza del fronte franoso in localita' Cerchia a Mongrando, per 3,8 milioni.
Secondo Gabusi, questi strumenti consentono 'in alcune situazioni di eliminare definitivamente il rischio, anziche' limitarne gli effetti'. Ora il piano attende il completamento dell'iter ministeriale.
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(RADIOCOR) 04-07-26 16:55:38 (0362) 5 NNNN