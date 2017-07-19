Piemonte: infrastrutture, 15 cantieri chiusi entro 2026 ma 9 in "grave ritardo"

Rapporto Oti sulle 71 opere strategiche (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 08 mar - Restano luci e ombre nel Rapporto Oti Piemonte 2026 che monitora le 71 infrastrutture ritenute cruciali delle imprese del Piemonte.

L'analisi aggiornata da Unioncamere Piemonte e Confindustria Piemonte in collaborazione con Regione Piemonte, Fondazione Slala e le Accademie Piemonte Logistica, Costruzioni e Infrastrutture. In linea con lo scorso anno sono 31 le opere che risultano in linea con il programma, 22 quelle che, invece, negli ultimi 12 mesi hanno subito un ritardo, ma salgono da 5 a 9 quelle in "grave ritardo". Completano il quadro 7 opere in stand by, poiche' ancora si attende la proposta progettuale, erano invece sei nel 2025. Infine, 30 le opere gia' cantierate, di cui 19 in linea con i tempi programmati, 10 in ritardo e una in grave ritardo. Si tratta dei lavori sulla Statale 33 del Sempione poiche' i lavori a Villadossola non sono ancora stati avviati.

Delle 27 opere in fase di progettazione, salgono da 8 a 11 quelle in fase preliminare, da 14 a 15 quelle in fase di progettazione definitiva, mentre scendono da 3 a 1 quelle in fase di progettazione definitiva. Sono 9 le proposte progettuali, con le nuove entrate del collegamento stradale Albenga-Altare e del nuovo casello autostradale di Predosa.

Scivola invece da opera in grave ritardo, a proposta progettuale il nuovo raccordo con la A6 a Marene della SP662 con Savigliano-Saluzzo e Levaldigi. Completano il monitoraggio l'Autostrada Ferroviaria Alpina (AFA) e le quattro infrastrutture che sono state concluse nel 2025 e che quindi usciranno dal monitoraggio: potenziamento stazione ferroviaria di Rivalta Scrivia; raddoppio traforo autostradale del Frejus; autostrada Asti-Cuneo; tangenziale di Fossano.

Nel 2026 anche grazie all'esaurirsi del pnrr che ha finanziato i lavori su 9 opere che fanno parte del monitoraggio, e' previsto che siano ultimate ulteriori 15 infrastrutture. Entro il 2033 dovrebbero salire a 42 le opere concluse, per un importo di 30mld di euro.

com-ami.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 08-03-26 12:54:52 (0242)INF 5 NNNN