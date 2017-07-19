Piemonte: in arrivo bando borgate, 2 mln per reti in aree montane

Contributo fino al 90% della spesa ammissibile (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 20 set - La Giunta regionale del Piemonte informa in una nota di aver approvato l'apertura del Bando Borgate 2025, riservato ai comuni delle aree montane. Il bando sara' pubblicato nelle prossime settimane. 'Grazie a un finanziamento complessivo di 2 milioni di euro - spiega la nota - l'intervento consentira' ai Comuni montani piemontesi di realizzare, adeguare e ampliare le infrastrutture di base: dalle reti elettriche e del gas all'illuminazione pubblica, fino alle infrastrutture telefoniche. L'iniziativa, inserita nell'ambito del Complemento regionale per lo sviluppo rurale (CSR 2023-2027), prevede contributi fino al 90% delle spese ammissibili, con una soglia massima di 500 mila euro per progetto. Particolare attenzione sara' riservata alle borgate di maggior pregio storico, artistico e paesaggistico. Piu' precisamente, l'iniziativa mira a colmare il gap infrastrutturale con le aree urbane, riducendo le diseguaglianze territoriali e rafforzando il ruolo delle comunita' montane. Negli scorsi anni il bando ha gia' permesso di realizzare numerosi interventi nelle borgate piemontesi, con un impegno complessivo di oltre 5 milioni di euro. Tra i progetti conclusi, quello di Alagna Valsesia (VC) per 716.650,25 euro; Sampeyre (CN) del valore di 719.153,46 euro; Celle Macra (CN) per 450.276,62 euro; Montemale di Cuneo (CN), 648.000,00 euro; San Giorgio Scarampi (AT), 450.000 euro; Montaldo di Mondovi' (CN), 717.383,95 euro; Cesana Torinese (TO), 681.246,60 euro; Sestriere (TO), 719.153,46 euro.

