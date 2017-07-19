Piemonte: giovani, finanziati altri 22 progetti per 1,4mln

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 26 lug - La Regione Piemonte completa il finanziamento del bando 'Piemonte per i Giovani' con lo scorrimento della graduatoria, destinando 1,4mln di euro ai 22 progetti rimasti in attesa di copertura finanziaria. Entrano tra i beneficiari 2 progetti in provincia di Biella (Biella e Pettinengo), 6 in provincia di Cuneo (Dogliani, Unione di Comuni Colline di Langa e del Barolo, Borgo San Dalmazzo, Bergolo, Mondovi' e Busca), 6 in provincia di Torino (Rivoli, Santena, Lanzo Torinese, Gassino Torinese, Chivasso e Rivalta di Torino), 3 in provincia di Novara (Cameri, Casalino e Ghemme), 1 in provincia di Asti (Canelli), 3 in provincia di Alessandria (Casale Monferrato, Felizzano e Novi Ligure) e 2 in provincia di Vercelli (il Consorzio C.A.S.A. di Gattinara e l'Unione Montana Valsesia).Con questo ulteriore stanziamento la dotazione complessiva del bando supera i 4,6mln di euro.

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(RADIOCOR) 26-07-26 13:28:30 (0262) 5 NNNN