Piemonte: gia' spesi 300mln fondi europei 2021-2027

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 3 nov - E' il Piemonte sul gradino piu' alto del podio per la spesa dei fondi europei per i programmi regionali del ciclo 2021-2027, FESR e FSE+, avendo gia' certificato spesa per oltre 300mln. Una cifra per i fondi FESR pari al 10%, davanti a Liguria (7,8%) e Lombardia (7,52%), mentre per l'FSE+ la percentuale e' di 11,49%, seguito da Emilia-Romagna (10,87%) e Provincia Autonoma di Trento (9,88%).

Per i fondi FESR la dotazione piemontese e' di quasi 1,5mld, i bandi rivolti a imprese, organismi e infrastrutture di ricerca ammontano a quasi 560mln. Considerando anche le misure che hanno gli enti pubblici come beneficiari, la quota di risorse raggiunge gli 850mln. Per il Fondo Sociale Europeo la regione Piemonte ha una dotazione complessiva di oltre 1,3mld. Tra le misure che hanno in poche ore saturato la quota di risorse disponibili, in termini di domande presentate, ci sono il 'Sostegno alla prima crescita delle start up innovative' e il 'Voucher digitalizzazione'.

