Piemonte: fondi Ue, 5,6mln per 24 nuovi progetti con la Francia

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 08 mar - Il Piemonte si conferma via privilegiata per i rapporti con la Francia: sono 24 i nuovi progetti finanziati dal Programma Interreg Francia-Italia ALCOTRA, che portano in dote quasi 5,6mln di euro. Sono 6 progetti singoli e 18 microprogetti che vedono l'80% arrivare dal Fondo europeo di sviluppo regionale - FESR e il 20% finanziato direttamente. Tra i progetti strategici sa va dal Risk-cap-res, guidato dalla Regione Piemonte che usaq realta' immersiva e geoportali per sensibilizzare i cittadini all'autoprotezione dai rischi legati ai cambiamenti climatici all'Alcotra 0Plastique che punta alla tutela della biodiversita' contrastando l'inquinamento da microplastiche e intervenendo su laghi e sentieri con tecnologie avanzate, fino all'AllIAnce-Eco per ottimizzare la raccolta dei rifiuti organici grazie all'AI. A questi si affiancano gli obbiettivi per lo sviluppo economico e occupazionale: "Mieux+" sperimenta un modello di logistica urbana a basse emissioni per rafforzare la competitivita' delle Pmi; "Trame" affronta le crisi industriali e climatiche delle valli alpine; "Alpine-stem" crea una rete tra atenei per superare gli ostacoli alla mobilita' degli studenti nelle discipline scientifico-tecnologiche.

