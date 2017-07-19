Piemonte: fondi Fesr, spesa certificata oltre il target a 173mln

Prima regione italiana (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 29 nov - Piemonte campione di spesa e investimenti dei fondi europei. Il Comitato di Sorveglianza del FESR Piemonte ha convalidato i risultati raggiunti dalla Regione Piemonte nella gestione dei fondi europei: al 30 novembre 2025 la spesa certificata del Programma 2021-2027 ha raggiunto quota 173mln di euro, superando ampiamente il target, con progetti e investimenti per 70mln in piu' rispetto agli obiettivi fissati da Bruxelles. Il Piemonte si conferma al vertice nazionale nell'utilizzo dei fondi europei FESR: prima Regione in Italia per livello di spesa certificata nel Programma 2021-2027, a cui si aggiunge la chiusura positiva della programmazione 2014-2020, con il superamento di tutti gli obiettivi. "E' la prova concreta del buon governo delle risorse e dei fondi europei che si confermano cosi' un'opportunita' concreta per le imprese, i cittadini e il territorio", hanno commentato il presidente della Regione Alberto Cirio e gli assessori al Bilancio e alle Attivita' produttive Andrea Tronzano e all'Innovazione Matteo Marnati.

Per i prossimi due anni della programmazione restano da utilizzare a pieno gli oltre 1,5mld previsti dal PR FESR Piemonte 2021-2027. Oltre ai progetti conclusi e certificati per 173mln, sono attivati 52 bandi per oltre 1mld per gli obbiettivi dei fondi di coesione: competitivita' e transizione digitale (699mln); transizione ecologica (425mln), coesione territoriale (140mln), tecnologie strategiche (100mln), mobilita' urbana (8mln) e infrastrutture per le competenze (20mln).

com-ami

(RADIOCOR) 29-11-25 16:04:22 (0376) 5 NNNN