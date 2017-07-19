Piemonte: firmati tutti gli accordi fsc, assegnati 105mln

Gli ultimi stanziamenti per Appennino Alessandrino e Alto Monferrato Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 17 mag - Il Piemonte chiude il cerchio e conclude la sottoscrizione dei 24 accordi di collaborazione, uno per ogni Area Territoriale Omogenea, che consentiranno la piena attuazione dei Fondi di Sviluppo e Coesione. L'ultima firma quella a Tortona per le aree Appennino Alessandrino e Alto Monferrato. Gli accordi consentono la realizzazione di 74 progetti, per la cui realizzazione la Regione eroga un contributo complessivo di 8mln di euro, compresi 150mila dalle premialita', ovvero da un riconoscimento per la realizzazione di progetti sovracomunali candidati da ognuna delle aree piemontesi. L'area omogenea Appennino Alessandrino comprende 28 Comuni, i progetti finanziati sono 28 per 4mln di euro di valore totale; di questa somma 3mln stanziati dalla Regione, i restanti cofinanziati dai Comuni. L'area omogenea Alto Monferrato comprende, invece, 41 Comuni, i progetti finanziati sono 46 per 6,7 mln di cui 5,7mln stanziati dalla Regione e premialita' per 150mila euro. Con l'ultima firma risultano assegnati in tutto 105mln, 100mln per i Comuni e 5mln come premialita' per le strategie di area, e finanziati in totale 841 progetti, di cui 53 con valenza sovra-comunale.

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(RADIOCOR) 17-05-26 15:55:32 (0400) 5 NNNN