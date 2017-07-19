Piemonte: export a 61,8mld nel 2025 (+2,7%), traina l'agroalimentare

Cresce la Spagna, Usa e Cina rallentano (Il Sole 24 Ore Radiocor) -Milano , 15 mar - Nonostante le incertezze geopolitiche il Piemonte vede crescere ancora l'export che nel 2025 ha toccato i 61,8mld di euro, registrando un aumento del 2,7% rispetto al 2024. Anche le importazioni hanno manifestato un'espansione (+5,0%), raggiungendo i 46,3mld di euro. Il saldo della bilancia commerciale, pari a 15,5mld di euro, resta secondo l'analisi Unioncamere, quindi, di segno positivo per la regione. Ma l'andamento resta ancora a due velocita': se da un lato il comparto manifatturiero tiene il passo con un incremento del 2,0%, dall'altro emergono fragilita' strutturali legate alla storica dipendenza da settori e partner commerciali in fase di riorganizzazione. A sostegno il risultato di agroalimentare (+7,7%),terzo settore regionale, e i metalli (+14,5%), mentre a spingere ci sono le direttici verso Svizzera (+62,5%) e Spagna (+11,2%).

I mezzi di trasporto, nonostante una flessione del 2,6%, si confermano il primo settore della regione per peso economico, con una quota del 20,4% sul totale delle vendite estere. Al secondo posto troviamo il comparto della meccanica, che incide per il 17,2%, pur registrando una contrazione del 4,2% rispetto al 2024.

Francia e Germania si confermano i perni strategici, coprendo congiuntamente oltre un quarto del valore esportato (28,1%).

Il mercato transalpino, primo sbocco assoluto con una quota del 14,9%, ha mostrato una sostanziale stabilita' nei volumi, mentre la domanda tedesca (13,2% del totale) ha registrato comunque una progressione del 3,1%. Gli Stati Uniti si confermano il terzo mercato di sbocco globale con una quota del 7,3%, pur scontando una contrazione dell'11,1% rispetto all'anno precedente che e' costata un punto percentuale in termini di peso relativo. La flessione del mercato statunitense e' apparsa particolarmente marcata per la meccanica e i mezzi di trasporto, mentre il comparto alimentare ha mostrato una maggiore resilienza. Segnali di rallentamento sono giunti anche dalla Cina e dal Regno Unito, che hanno registrato diminuzioni dei valori importati rispettivamente dell'11,7% e del 4,2%.

ami

(RADIOCOR) 15-03-26 16:09:14 (0368) 5 NNNN