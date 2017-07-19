Piemonte: digitalizzazione per le pmi, il bando da 19,2mln fa tappa a Torino

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 13 set - Un tour per promuovere i fondi a favore delle pmi. La terza edizione del bando Voucher digitalizzazione Pmi 2026 per la regione Piemonte e' all'insegna della promozione sul territorio.

"L'Intelligenza Artificiale e le tecnologie abilitanti stanno ridefinendo i modelli di business di ogni settore - ha spiegato l'assessore all'Innovazione a all'Intelligenza Artificiale Matteo Marnati -. Le nostre imprese non possono restare indietro. Il bando Voucher Digitalizzazione Pmi 2026 mette a disposizione 19,2mln di euro a fondo perduto perche' le micro, piccole e medie imprese piemontesi possano adottarle subito, trasformando l'innovazione in competitivita' concreta, dall'AI alla robotica avanzata, dalla blockchain al cloud computing. Insieme a Unioncamere Piemonte vogliamo portare il bando direttamente sul territorio. Il roadshow, che ha gia' toccato Novara, Alessandria e Cuneo, mercoledi' 16 settembre sara' al Teatro Vittoria di Torino. "Investire nella digitalizzazione delle Pmi significa investire nel futuro del Piemonte", sottolinea Marnati.

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(RADIOCOR) 13-09-26 16:46:55 (0359) 5 NNNN