Piemonte: da Cipess altri 3 mln per Pro Loco e Associazioni d'arma

2,1 mln a Pro Loco e 900mila euro ad Associazioni d'arma regionali (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 28 set - La Regione Piemonte ricevera' dal Cipess un contributo da 3 milioni di euro che consentira' di scorrere di circa cento posizioni la graduatoria del bando a sostegno di Pro Loco e Associazioni d'arma. La somma si aggiunge ai 5 milioni gia' stanziati con il bando 2023-24 e al milione erogato ad aprile, che hanno permesso di finanziare finora un totale di 160 Pro Loco e 78 Associazioni.

Il nuovo stanziamento prevede 2,1 milioni destinati alle Pro Loco e 900.000 euro alle Associazioni d'arma vigilate dal Ministero della Difesa. I fondi serviranno per mettere in sicurezza le sedi e acquistare strutture e attrezzature per fiere e manifestazioni: ogni progetto, fino a un massimo di 30.000 euro, sara' coperto al 90%. Il presidente della Regione Alberto Cirio e l'assessore al Turismo Paolo Bongioanni parlano in una nota di 'un passo in avanti che abbiamo voluto per dare continuita' e risposta a chi aveva progettato iniziative valide ma era rimasto fuori dal contributo pubblico'.

imt-com

(RADIOCOR) 28-09-25 16:17:42 (0333) 5 NNNN