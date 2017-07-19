Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Piemonte: da Cipess altri 3 mln per Pro Loco e Associazioni d'arma -2-

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 28 set - 'Chi oggi prova a organizzare una sagra o una festa di paese lo fa in un contesto molto piu' difficile rispetto al passato. I volontari sono meno, i costi salgono, la burocrazia pesa, il ricambio generazionale va incoraggiato. Lo vediamo con le tante sagre e manifestazioni in calendario in queste settimane in tutto il Piemonte', hanno aggiunto in una nota il presidente Cirio e l'assessore Bongianni, che hanno anche sottolineato come 'dal 2020 ad oggi il Piemonte ha sostenuto le Pro Loco del territorio e le associazioni d'arma, che prestano una fondamentale opera aggregativa e di volontariato alle manifestazioni, con uno sforzo economico mai visto nell'ultimo decennio: 6,7 milioni di euro investiti fra supporto alle attivita' e rinnovamento delle strutture'.

            imt-com

            (RADIOCOR) 28-09-25 16:30:28 (0336) 5 NNNN

              


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.