Piemonte: da Cipess altri 3 mln per Pro Loco e Associazioni d'arma -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 28 set - 'Chi oggi prova a organizzare una sagra o una festa di paese lo fa in un contesto molto piu' difficile rispetto al passato. I volontari sono meno, i costi salgono, la burocrazia pesa, il ricambio generazionale va incoraggiato. Lo vediamo con le tante sagre e manifestazioni in calendario in queste settimane in tutto il Piemonte', hanno aggiunto in una nota il presidente Cirio e l'assessore Bongianni, che hanno anche sottolineato come 'dal 2020 ad oggi il Piemonte ha sostenuto le Pro Loco del territorio e le associazioni d'arma, che prestano una fondamentale opera aggregativa e di volontariato alle manifestazioni, con uno sforzo economico mai visto nell'ultimo decennio: 6,7 milioni di euro investiti fra supporto alle attivita' e rinnovamento delle strutture'.

imt-com

(RADIOCOR) 28-09-25 16:30:28 (0336) 5 NNNN