Piemonte: Confindustria, imprese caute su III trim, timori su ordini e produzione

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 10 lug - Le attese delle imprese piemontesi per il terzo trimestre 2024 tornano a essere prudenti: dopo un secondo trimestre in recupero, il saldo ottimisti-pessimisti per produzione, ordini e redditivita' si attesta su valori negativi. In calo anche le previsioni sulle esportazioni, segno che il sistema economico regionale risente dell'incertezza globale. Per la prima volta si inverte la forbice dimensionale, con le imprese di maggiori dimensioni che esprimono attese meno positive, rispetto a quelle piu' piccole. E' quanto emerge dall'indagine trimestrale, realizzata da Unione Industriali Torino e Confindustria Piemonte, raccogliendo le valutazioni di oltre 1.300 realta' manifatturiere e dei servizi.

Tuttavia, va notato che il dato complessivo piemontese e' sintesi di un andamento settoriale divergente. Da un lato il comparto manifatturiero, in sofferenza, con indicatori in calo e cassa integrazione in aumento, soprattutto in alcuni settori. Dall'altro, un terziario che prosegue la crescita iniziata dopo la pandemia e sembra non risentire delle tensioni sui mercati internazionali. Nel dettaglio, il 18,6% delle aziende prevede un aumento dei livelli di attivita', contro il 18,8% che si attende una diminuzione. Il saldo ottimisti-pessimisti e' pari a -0,1% (era 7,7% a marzo).

Stesso trend per le attese sugli ordini, con un saldo del -1,1% in calo di oltre 6 punti percentuali rispetto alla scorsa rilevazione. Positive le attese sull'occupazione, con il 16,3% delle rispondenti che ne prevede un aumento, il 9,0% che ne prevede la riduzione e un bilancio ottimisti-pessimisti pari a +7,3% (era 11,6% la scorsa rilevazione).

Come negli ultimi 5 trimestri, restano negative le aspettative sull'export, con un saldo ottimisti-pessimisti pari a -7,2%. Buono il livello degli investimenti, che interessano oggi il 25,9% delle rispondenti (era il 24,1% a marzo). Aumenta leggermente il ricorso alla cassa integrazione, utilizzata dal 10,4% delle imprese. Stabile il tasso di utilizzo di impianti e risorse, tornato sui valori medi di lungo periodo (78%).

